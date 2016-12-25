أعلن رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين الوزير عيسى قراقع، مساء الأحد، استشهاد الأسير السوري أسعد الولي في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وقال قراقع في تصريح صحفي، إن الأسير الولي من الجولان كان يقضي حكما بالسجن 8 أشهر على خلفية بناء غير مرخص، وإن عائلته تسلمت جثمانه مساء اليوم من مستشفى صفد، في حين لم تذكر أية تفاصيل إضافية عن أسباب الوفاة.

يشار إلى أن الشهيد الولي من القيادات الوطنية الفعالة في الجولان المحتل، ومن قيادات الحركة الوطنية الأسيرة من الأسرى العرب، واعتقل في سبعينات القرن الماضي وكان معلم مدرسة وفصل على خلفية قيادته وتصديه للاحتلال في الثمانينات.

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المصدر : NBN