استقالة رئيس أركان الجيوش الفرنسية بعد خلاف مع ماكرون

أعلن رئيس أركان الجيوش الفرنسية بيير دو فيلييه استقالته من منصبه، الأربعاء، بعد أيام من خلاف علني مع الرئيس إيمانويل ماكرون حول اقتراحات بخفض ميزانية الدفاع.

وقال دو فيلييه في البيان إنه سعى لقيادة القوات الفرنسية حتى تستطيع القيام بعمل صعب على نحو متزايد في إطار القيود المالية المفروضة عليها.

وتابع “وفي ضوء الظروف الحالية أرى أنه لم يعد بإمكاني ضمان قوة الدفاع القوية التي أعتقد أنها ضرورية من أجل حماية فرنسا والشعب الفرنسي، اليوم وغدا، وتحقيق أهداف بلدنا”.

وأضاف دو فيلييه أن الرئيس الفرنسي قبل استقالته.