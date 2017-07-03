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استمرار ارتفاع درجات الحرارة اليوم وتحذير من التعرّض لأشعة الشمس المباشرة

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استمرار ارتفاع درجات الحرارة اليوم وتحذير من التعرّض لأشعة الشمس المباشرة

أفادت مصلحة الأرصاد الجوية أن كتلاً هوائيّة حارّة متمركزة جنوب ايران والعراق تؤثّر على  الحوض الشرقي للمتوسط ولبنان، وتنحسر تدريجيّاً بدءا من يوم الاربعاء.

ملاحظة: الحرارة المحسوسة على السّاحل (لا الفعليّة التي تقاس بالظل) تقارب ٤١ درجة بسبب ارتفاع نسبة الرطوبة الى حدود ٨٠%

تحذير: خطر اندلاع الحرائق في المناطق الحرجيّة وارد. نحذر من التعرّض لأشعة الشمس المباشرة خاصّةً خلال فترة الظهيرة ونذكر بضرورة الاكثار من شرب المياه.

الطقس المتوقع في لبنان:
الإثنين: قليل الغيوم إلى غائم جزئيّاً مع استمرار درجات الحرارة مرتفعة، كما تستمر نسبة رطوبة مرتفعة على الساحل ممّا يؤدي إلى انخفاض مستوى الرؤية أحياناً خاصّةً خلال اللّيل والفترة الصباحية و الى الشعور بدرجة حرارة محسوسة تفوق الدرجات المسجلة في الظل.
الثلاثاء: قليل الغيوم إلى غائم جزئيّاً مع توقف درجات الحرارة عن الارتفاع وبداية انخفاضها بشكل طفيف على الجبال.
الأربعاء: قليل الغيوم إلى غائم جزئيّاً مع انخفاض محدود درجات الحرارة، ولا بد من التذكير ببقاء درجات الحرارة المحسوسة مرتفعة بسبب نسبة الرطوبة المرتفعة على الساحل.
الرياح السطحية: جنوبيّة غربيّة، سرعتها بين ١٠ و ٣٠ كلم/س
الانقشاع: متوسّط، يسوء محليّاً بسبب ارتفاع نسبة الرطوبة
الرطوبة النسبية على الساحل: بين ٥٥ و٩٠ %
حال البحر: معتدل وحرارة سطح الماء: ٢٩°م.
الضغط الجوي: ١٠٠٦ HPA أي ما يعادل: ٧٥٥ ملم زئبق
ساعة شروق الشمس: ٠٥:٣٢ وساعة غروب الشمس: ١٩:٥٣

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المصدر : NBN

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