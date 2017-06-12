استمرار حملة ازالة الصور واللافتات عن الاملاك العامة في طرابلس

واصلت ورش بلدية طرابلس وشركة “اللافاجيت”، بمؤازرة شرطة البلدية والقوى الامنية، إزالة الصور واللافتات عن الاملاك العامة والاعمدة، وشملت لليوم الثاني مناطق الاسواق الداخلية في المدينة القديمة، وتحديدا خان العسكر، خط نهر ابوعلي، شارع الكنائس، ساحة النجمة واسواق الذهب، العطارين والنحاسين.

وأكد رئيس البلدية احمد قمر الدين أنه “يجب احترام الانظمة والقوانين وعدم تعليق الصور واللافتات على الاملاك العامة والاعمدة، بعد ان تحولت هذه الظاهرة الى فوضى وادت الى وقوع عدد من الاشكالات الامنية، وذلك حفاظا على صورة المدينة ومصالح التجار والاهالي، خصوصا أننا في أيام شهر رمضان وعلى ابواب عيد الفطر”.

وشدد على “استمرار الحملة حتى ازالة كل الصور واللافتات في مختلف المناطق والاحياء الطرابلسية”، متوجهاُ بالشكر لـ”جميع القوى الامنية التي واكبت هذه الحملة لإنجاحها”.

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المصدر : وكالات