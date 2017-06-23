استمرار قبول طلبات الاشتراك في مباراة الدخول لكلية الإعلام

اعلن عميد كلية الاعلام في الجامعة اللبنانية جورج صدقه عن استمرار قبول طلبات الاشتراك في مباراة الدخول للعام الجامعي 2017-2018 لغاية يوم السبت 8 تموز 2017، ضمن الدوام الرسمي،

مشيراً إلى أن “المباراة ستجري يوم الجمعة 14 تموز 2017 في مدينة رفيق الحريري الجامعية – الحدث، مبنى كلية العلوم الاقتصادية وإدارة الأعمال،

وان على الطلاب المرشحين التواجد في قاعات الامتحان قبل الساعة الثامنة، مزودين باخراج قيد فردي حديث بالاضافة الى بطاقة الترشيح”.

تقدم الطلبات في مبنى:الفرع الأول – الأونيسكو – قرب وزارة التربية، هاتف : (961) 1 792 471، الفرع الثاني – سد البوشرية، هاتف : (961) 1 870 627

المستندات المطلوبة:

– البكالوريا اللبنانية (القسم الثاني) أو ما يعادلها أو وثيقة ترشيح للبكالوريا القسم الثاني.

– إخراج قيد فردي مصدق أو صورة عن الهوية (شرط إبراز الأصلية عند التسجيل).

– 3 صور شمسية مصدقة.

– رسم اشتراك /35000/ ل.ل.

– طابع مالي بقيمة 1000 ل.ل.

يحق الاشتراك في المباراة للطلاب الحائزين على:

أ-البكالوريا اللبنانية القسم الثاني أو ما يعادلها، والطلاب الأجانب الحائزين على معادلة رسمية للشهادة الثانوية الحاصلين عليها في بلادهم.

ب- BT والبكالوريا الفنية اللبناينة أو ما يعادلها.

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المصدر : وكالات