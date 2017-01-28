اسرار الصحف الصادرة في بيروت صباح اليوم السبت 28 كانون الثاني 2017

النهار

مكان الوزير…

0أطلّ عبر التلفزيون مستشار لوزير تقني يجلس مكان الوزير ويتحدّث في أمور سياسيّة لا تعني الوزارة.

أوتوستراد…

قال أحد الوزراء إن طريق “حزب الله – القوات” تتحوّل أوتوستراداً.

انزعاج مسؤول…

أبدى مسؤول انزعاجه من كلام مسؤول قضائي ونقله إلى المراجع المختصّة.

نقص في العديد…

لاحظ قاصدو إحدى الوزارات عدم وجود قوى أمنيّة عند المدخل وعزا مساعد الوزير السبب إلى “نقص في العديد”.

المستقبل

إن زوّار رئيس الجمهورية العماد ميشال عون نقلوا عنه تأكيده أن صرخته بشأن قانون الانتخاب لم تكن تهدف الى تعطيل الاستحقاق الانتخابي وإنما حثّ الكتل النيابية على وضع قانون جديد للانتخاب.

الجمهورية

دعا مرجع روحي عدداً من سياسيّي طائفته إلى عدم إهمال الشؤون المعيشية والتلهّي بالانتخابات، لأنّ الوضع الاقتصادي لامسَ الخط الأحمر.

وضَع البعض علامات استفهام بعد كلام وزير سابق عن نيته خوضَ المعارك الانتخابية في أقضية من غير طائفته.

يحاول رئيس حزب مسيحي إعادة لمِّ الشمل في قضاء أساسي بعد حال التنافس التي عاشها الحزب نتيجة الخلاف على المقعد النيابي.

سيعلن زعيم سياسي موقفاً مهمّاً خلال مؤتمر حزبي في الأسبوع الأول من شباط المقبل

البناء

خفايا

عبّر نائب سابق أمام صحافيين التقاهم في مناسبة اجتماعية عن استغرابه للتناقض الذي يحكم سياسة بعض الأفرقاء في لبنان، وسأل: كيف يمكن لفريق واحد أن يعلن صباحاً ومساء تمسكه باتفاق الطائف، ثم يطالب في الوقت نفسه بالإبقاء على قانون الستين، علماً أنّ الطائف نصّ على نسف هذا القانون من أساسه وإقرار قانون جديد تكون فيه المحافظات هي الدوائر الانتخابية

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المصدر : NBN