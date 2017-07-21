اسرار الصحف اللبنانية ليوم الجمعة 21 ـ 7 ـ 2017

🔹الجمهورية

سباق

تناقضت التقارير الأمنية والإستخبارية حول احتمال حصول معركة في منطقة حساسة، وتحدثت عن سباق سياسي – ديبلوماسي – عسكري متكامل.

ضغوط

أدَّت الضغوط العشائرية التي مورست على وسائل الإعلام إلى وقف إعلان يستهدف الترويج لعروض تأمين إستثنائية على السيارات.

إرتياح

عبّرت مراجع أمنيّة عن إرتياحها لموقف مسؤول بقاعي خصوصاً تشديده على دعم الجيش.

🔹النهار

ضبط ولا ضبط …

تسيّر وزارة البيئة حملات على مصانع الحجر في البقاع للتأكد من التزامها المعايير فيما تترك كسارات ومقالع خارج أي رقابة لأي من الوزارات.

ضاع الجهد والمال …

قال وزير الشؤون السابق رشيد درباس إن مشروعه لمسح شامل للاجئين كان سيوفّر داتا مهمة للدولة لكن الوزير الحالي ألغاه فضاع الجهد والمال.

جدول الأعمال …

سجل وزير استغرابه لعدم تضمين جدول الأعمال بنوداً مهمة يكون متفقاً عليها سابقاً وليست طارئة.

🔹اللواء

همس

وصلت تقارير من عاصمة كبرى الى بيروت تتحدث عن تغييرات في المشمولين بالعقوبات قبل وصول الوفد اللبناني إليها

لغز

ما تزال الأزمة داخل حزب عقائدي تشغل بال المعنيين، وتهدّد بانقسام جديد

غمز

ليس من المؤكد في ضوء التعقيدات الانتخابية حدوث تحالف بين «حليفين» في دائرة الشوف -; عاليه

🔹البناء

خفايا

لفت مسؤول سابق إلى أنّ الاحتفال بذكرى صدور العفو النيابي عن رئيس «القوات اللبنانية» سمير جعجع، كان يجب أن يترافق مع احتفال موازٍ بالعفو عن موقوفي أحداث الضنية، لكونهما صدرا في الجلسة نفسها وبالأكثرية نفسها التي تتنطّح اليوم للدفاع عن الإرهابيين الذين يستهدفون الجيش اللبناني في جرود عرسال وغيرها، تماماً كما استهدفه موقوفو الضنية عام 2000

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المصدر : الصحف اللبنانية