اسرار الصحف اللبنانية ليوم الجمعة 27-01-2017

اسرار النهار

غياب الكتائب

سُجّل غياب حزب الكتائب عن معظم الاجتماعات التي تعقد للبحث في قانون جديد للانتخابات.

كلام وزير

لفت كلام لوزير سابق عن توقيفات أمنيّة وإحالات على المحاكم من دون أن تكون له صلاحيّات فعليّة حاليّاً.

محافظة جديدة

ردّاً على سؤال عن إمكان إنشاء محافظة جديدة في جبل لبنان قال مرجع سياسي: “كل شيء ممكن. وأنا موافق إذا كان الأمر مدخلاً إلى الحل”.

خلافات حزبية

بدأت تظهر خلافات داخل أحد الأحزاب على اختيار المرشّحين إلى الانتخابات المقبلة.

اسرار البناء

خفايا

تساءلت أوساط سياسية عن مغزى تذكير رئيس حزب «القوات» سمير جعجع بالحرب الأهلية وربط هذا التذكير بقانون الانتخاب الذي كان محور اجتماعه بوفد اللقاء الديمقراطي، وما هو قصده بأنّ وضع لبنان مرتبط بوضع الجبل؟ خصوصاً انه كان طرفاً في الحرب، وقالت الأوساط نفسها إنّ كلام جعجع لم يكن موفقاً، مبدية الخشية من أن يكون الوصف الذي ينطبق على الحال هو أنه ما أبطن المرء شيئاً إلا وظهر في فلتات لسانه!

كواليس

خففت مصادر دبلوماسية غربية من الإعلان الأميركي عن طلب الرئيس الجديد إقامة منطقة آمنة في سورية، موضحة أنّ القرار هو الطلب لوزارتي الخارجية والدفاع دراسة الفكرة ومتطلباتها وأكلافها وتبعاتها، ليتخذ الرئيس القرار على ضوء ذلك، مذكرة بأنّ ذلك سبق وحدث في عهد الرئيس باراك أوباما وقدم الجنرال مارتن ديمبسي شرحاً عن الأكلاف أمام الكونغرس، وتمّ صرف النظر لتفادي الأعباء المالية والعسكرية وحجم التورّط الذي يتسبّب به.

أسرار الجمهورية

عاد سفير دولة كبرى من بلاده الى بيروت بمعلومات تفيد بأن الوضع الأمني يحتاج الى مزيد من المراقبة في المرحلة الحالية.

كشف دبلوماسي بارز ان وساطة اقليمية انطلقت بالتزامن مع بدء عهد الرئيس الاميركي الجديد دوناد ترامب.

عُقد لقاء بين شخصيّتين سياسيّتين اتُفق خلاله على عدم التحرّك حالياً بانتظار ما ستُستفر عنه المحادثات حول وضع قانون إنتخابي جديد.