اسرار الصحف اللبنانية ليوم الخميس 08-06-2017

النهار

حملة على بري

شنّت اذاعة حزبية حملة على الرئيس نبيه بري في موضوع طائفية البلد.

من هو؟

يتهم قريبون من رئيس الاشتراكي نائباً في “المستقبل” بالعمل على افساد علاقة الحريري بجنبلاط.

لماذا الحوار؟

توقف مراقبون عند طرح الرئيس بري العودة إلى الحوار بعد الانتخابات النيابية وسألوا عن الهدف منها إذا تم الاتفاق.

احتساب الأصوات

بدت تعقيدات احتساب الأصوات وفق النسبية أكثر مما كانت متوقّعة في الحسابات الأولية.

الجمهورية

إنتقد وزير حالي سلفه في الوزارة مؤكداً أن العلاقة الشخصية معه ممتازة وإذا كان أداؤه في وزارته لاقى إستحساناً شعبوياً فإن أداءه إدارياً لم يكن في المستوى المطلوب.

شهد لقاء حزبي نقاشاً حاداً على القانون الإنتخابي تطوّر إلى ضرب الأيادي على الطاولة حيث توجّه فيه أحد النواب لأحد الوزراء قائلاً: «نحن لسنا تلاميذ عندك عندما تتحدث معنا تحدث بإحترام».

يُردّد قريبون من مرجع سياسي: «سبق لنا أن قدّمنا سلة متكاملة فاعتبروها مفخوتة وفاجأونا بأن عادوا وطرحوا سلتهم فليثبتوا لنا إن كان هناك سلّة بسمنِة وسلّة بزيت».

البناء

كواليس

قال مصدر دبلوماسي عربي إن حالة الغليان التي تشهدها المنطقة تنبئ بتغييرات في الجغرافيا السياسية ستترافق مع انعقاد القمة الروسية الأميركية الشهر المقبل، وإن مصير كيانات في المنطقة على بساط البحث، مشيراً إلى الاستفتاء الكردي حول الانفصال والدعم الأميركي لخصوصية كردية في سورية ومستقبل تركيا وسورية والعراق المرتبط بالأمرين، داعياً للنظر نحو ما يجري في الخليج لجهة مستقبل قطر، حيث يمكن أن يكون للتغيير هناك طابع آخر، وما قد يستدرجه من تدخلات خارجية تحدّد طبيعة التغيير وحجمه، وما إذا كانت السعودية ستشهد أحداثاً كبرى تجعلها ساحة التغيير.

خفايا

رغم عدم ولادة قانون الانتخابات النيابية حتى الآن تشهد بعض الكواليس السياسية حركة اتصالات ومباحثات لتركيب تحالفات وعلى أساس القانون النسبي في الدوائر الخمس عشرة المقترحة، إلا أن هذه التحالفات لن تكون عامة وشاملة الدوائر والمحافظات كلها، بل ستختلف بين دائرة وأخرى بحسب انتماء الناخبين والمرشحين المفترضين الذين سينافسون اللوائح الكبرى، لكن لا شيء نهائياً بعد إذ ما زال احتمال إجراء الانتخابات وفق قانون يشبه الستين وارداً.

اللواء

همس

يحصر مرجع كبير إعلان المواقف بشخصه وبخط يده، منعاً لإحراجات إزاء مسائل دقيقة جداً!

لغز

لا يُخفي حزب مسيحي بارز عدم ارتياحه لطروحات رئيس حزب حليف، باعتبارها تجاوزت السقف الذي يمكن احتماله في هذه المرحلة.

غمز

لوّح وزير محسوب على أحد المراجع بتقديم استقالته في حال كسرت كلمته بحق موظفة.

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المصدر : الصحف اللبنانية