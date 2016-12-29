اسرار الصحف اللبنانية ليوم الخميس 29-12-2016

السفير ـ عيون

جزم مرجع أمني أن صاروخ أرض جو الذي عثر عليه قبل أكثر من شهر مع تنظيم «داعش» في لبنان مصدره أحد مستودعات «الجیش السوري الحر» في الشمال السوري.

تشهد أروقة «الثنائي الشيعي» تنافسا محموما على موقع رئاسة هيئة تعنى بالإعلام المرئي والمسموع.

تشهد تنظيمات إسلامية تابعة لتنظيم دولي نقاشات فكرية وسياسية تتراوح بين رفض العنف مطلقا واعتماد السلمية وبين الاستمرار في التصعيد السياسي والامني.

البناء

خفايا

لم يخف مسؤول كتائبي سابق خشيته من أن يخسر حزبه كلّ تمثيله النيابي في الانتخابات المقبلة إذا استمرت القيادة الحالية راكبة رأسها ومتعامية عن الحقائق السياسية، وهو ما جعلها تخسر التمثيل الحكومي، بعدما كان للكتائب ثلاثة وزراء في الحكومة السابقة، داعياً النائب سامي الجميّل إلى مراجعة مواقفه واعتماد سياسة ثابتة وواضحة، والإقلاع عن ازدواجية المواقف التي أوصلته إلى هذا المأزق…

كواليس

تقول مصادر متابعة للوضع في شمال سورية الذي يشكل مساحة التعاون المفترض بين روسيا وتركيا لفرز الجماعات المسلحة بين ملتحق بالنصرة ومشترك بالهدنة والمسار السياسي انّ الأمور لم تنضج بعد للحديث عن اتفاق، فالاتفاق على الحرب على الإرهاب كأولوية دونه قضية التفاهم على تصنيف الجماعات الكردية السورية والقبول بسقف للمسار السياسي لا يطرح فيه موضوع الرئاسة السورية…

الجمهورية ـ اسرار

تبيّن أن السرعة في مناقشة البيان الوزاري والتصويت على الثقة واختصار الجلسات جاء بعد طلب عدد من النواب لإرتباطهم بمواعيد لقضاء إحتفالات عيد رأس السنة خارج لبنان.

يتندّر وزير قديم جديد في مجالسه على إسم وزارته الجديدة، ويقول «قد أعرف أسرار الفضاء، قبل أن أعرف ما هي مهمة وزارتي».

أكد زعيم سياسي أمام حلقة ضيقة من معاونيه أن تطمينات نقلت اليه من جهة فاعلة لم تبدِّد شيئاً من هواجسه.

اللواء

همس

يُراهن نائب بارز في حزب مسيحي أن العودة إلى قانون الستين معدلاً، قد تكون أوفر الخيارات لتجنب التمديد للمجلس الحالي.

غمز

اشترط قطب على رئيس حزب وسطي عدم مفاتحته مرّة جديدة بإبقاء وزير سابق في الوزارة خلال فترة المفاوضات.

لغز

اقترح وزير سابق على مرجع رفيع البدء بتدريب الموظفين على النسبية، سواء عُمل بهذا القانون أم لا.

المستقبل ـ يقال

إنّ أوساطاً سياسية تبدي ثقتها بأن تنسحب الأجواء الإيجابية التي أحاطت بعملية تأليف الحكومة على ملف قانون الانتخاب الجديد الذي لم تستبعد أن يصار إلى الاتفاق عليه وإقراره بسرعة قياسية تماماً كما حصل على صعيد إنجاز الاستحقاق الحكومي.