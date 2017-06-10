اسرار الصحف اللبنانية ليوم السبت 10-6-2017

النهار

تحقيق الوعود

يؤكد وزير الاعلام أنه لن يترك الوزارة من دون تحقيق عدد من الوعود التي أطلقها.

ديون غير معروفة

عاد مشغلو أموال بفائدة مرتفعة إلى نشاطهم في عدد من المناطق من دون أي رقابة ومتابعة.

لا للعملة القطرية

امتنع عدد من الصرافين في بيروت عن التداول بالعملة القطرية.

عودة الاتصالات

كشف نائب في الاشتراكي أن المياه بدأت تعود إلى مجاريها بين الرئيس سعد الحريري والنائب وليد جنبلاط وفتحت قنوات الاتصال من جديد.

الجمهورية



قال مرجع رفيع إنه مهما رفعنا سقفنا في مفاوضات قانون الإنتخاب فسيبقى منخفضاً لكثرة ما خسرنا منذ إتفاق الطائف وحتى اليوم.

دعا مناصرو نائب سابق راحل نجله للإستعداد للإنتخابات النيابية المقبلة على أساس القانون الجديد معتبرين أن الموازين ستتغيَّر بفعل «النسبية».

قيل إن الرسالة التي تلقّاها رئيس تيار سياسي بارز من جهة حليفة كانت «تذكيراً شديد اللهجة» بما كان اتُفق عليه معه حول ملف حساس خلال لقاء سابق بين الطرفين.

البناء

خفايا

حذّرت أوساط فلسطينية من توتير الوضع الأمني في مخيم عين الحلوة بعد عودة الحوداث المتفرقة والتي توصف بأنها فردية لكنها توقع قتلى وجرحى, الأمر الذي قد تستغله التنظيمات الإرهابية الموجودة في المخيم لتأجيج نار الفتنة مجدداً كما حصل في السابق تحت غطاء الثأر لقتلى سقطوا نتيجة إشكالات «فردية» ما حدا بالأوساط إلى المطالبة بتحرك عاجل للقوة الأمنية المشتركة للجم ظاهرة هذه الإشكالات سريعاً قبل تفاقم الأمور.

كواليس

قالت مصادر عسكرية في محور المقاومة إن ربط سورية والعراق عبر الحدود يشكل سبباً كافياً لحرب كبرى بالنسبة لقوى محور المقاومة، فإن كان كذلك بالنسبة للأميركيين بإمكانهم المضي في التصعيد، وإلا فمن الأفضل لهم التوقف، لأن القرار بربط سورية والعراق من دون أي رقابة أميركية متّخذ وسينفّذ مهما كانت الكلفة، ولو بلغت حدّ العودة للمواجهة المباشرة مع الأميركيين واستهداف تجمعاتهم ومقارهم في سورية والعراق والأردن، فإن كان ما يقولونه عن عدم رغبة بالصدام فليترجموا ذلك باعتبار السباق على الحدود وانتزاعها من داعش عملاً مشروعاً لكل من الفريقين.

اللواء

لغز

يراهن نواب من أكثر من كتلة ان مزاج الناخب الجنوبي والبقاعي، وحتى في الشمال، لا يقدّم ضمانات، في ما خصَّ التحالفات الانتخابية.

غمز

لم يستبعد مصدر مصرفي ان تكون العقوبات المالية الأميركية أحد أبرز عناصر انتخابات جمعية المصارف.

همس

يُبدي نائب مقرَّب من مرجع كبير مرونة ملحوظة في النقاشات الجارية، بعيداً عن الأضواء، حول تفاصيل قانون الإنتخاب.

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المصدر : NBN