اسرار الصحف اللبنانية ليوم السبت 17-6-2017

النهار

قضية عالقة

علّقت قضية المديرة العامة للتعاونيات بين الحسابات المناطقية والطائفية وصار موضوع اقالتها مربوطاً بمديرين عامين آخرين تزداد الشكوى من ادائهم.

مرشح ولو وحيداً

حسم وزير سابق أمره في الترشّح للانتخابات النيابية “ولو وحيداً” أي في لائحة غير مكتملة في منطقة كسروان.

كل واحد بدو شوي

رفض مرجع التداول في إمكان تعديل صلاحية المجلس الدستوري لناحية تفسير مواد الدستور مصرّاً على ابقائها في مجلس النواب.

البناء

كواليس

قالت مصادر عسكرية متابعة لمعركة الرقة إن الكتلة العسكرية الرئيسية لتنظيم داعش التي تستطيع التحرّك من الرقة انتقلت إلى الميادين ودير الزور وأن المعركة الفاصلة مع داعش ستكون هناك وهذا يجعل العبء الرئيسي على الجيش السوري وحلفائه، حيث يصعب على الأميركيين والأكراد خوض معركة دير الزور، وقد صارت بين أربعة اتجاهات قيد الحصار الذي يشتد خناقه من الجيش السوري من جهة السخنة والرقة والحدود مع العراق والحسكة إضافة للوحدات العسكرية السورية هناك. وهذا يستدعي تنسيقاً عسكرياً أميركياً مع سورية بات حكمياً.

الجمهورية

نقل عن وزير بارز قوله لأعضاء كتلة نيابية صديقة «تعلّمنا في الفترة الأخيرة كيف يكون المعنى الحقيقي للصبر الذي فرضه علينا أداء أحد الوزراء حيال مسألة حساسة حيث كان اللقاء معه مشوباً بالوجع والعذاب على كل المستويات».

أبلغ قطب سياسي نواب كتلته ألّا يُخرجوا من إحتمالاتهم إمكان إطلاق حملة إعتراضية شديدة على الواقع الإنتخابي الجديد.

يستعِدّ أعضاء سابقون في تيار سياسي بارز لخوض المعركة الإنتخابية وفق القانون الجديد وفي المناطق التي تُعتبر محسوبة و»مسكّرة» للتيار السياسي المذكور.

اللواء

لغز

تتحدث شخصيات طريّة العود في التجربة الحزبية عن نتائج مخيفة، في ما يتعلق بإمكانية إحداث خرق الستار الحدودي للنظام الطائفي؟

غمز

لا يُبدي مسؤول حكومي رفيع تجاوباً مع محاولات تجري لرأب الصدع مع رئيس حزب وسطي

همس

نُقل عن مرجع كبير عدم استساغته إجراء حوارات على طريقة الطاولات المعروفة منذ العام 2006!

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المصدر : NBN