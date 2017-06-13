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اسعار النفط تسجل ارتفاعا في آسيا

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مصنف: الأخبار, الأخبار الرئيسية, دولي, شريط الأخبار, يحدث الان
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اسعار النفط تسجل ارتفاعا في آسيا

تسجل اسعار النفط ارتفاعا في آسيا الثلاثاء بينما ما زال المستثمرون يعولون على قدرة الاسواق على امتصاص المخزونات وتراجع في العرض العالمي.

وحوالى الساعة 04,30 بتوقيت غرينتش، ارتفع سعر برميل النفط الخفيف (لايت سويت كرود) تسليم تموز/يوليو 19 سنتا ليبلغ 46,27 دولارا في المبادلات الالكترونية في آسيا.

اما برميل برنت المرجعي الاوروبي تسليم آب/اغسطس، فقد ربح 22 سنتا الى 48,51  دولارا.

وكانت الدول الاعضاء في اوبك وعشرة بلدان اخرى اتفقت على خفض انتاجها حتى آذار/مارس 2018. لكن الاسواق لم تصدر اي مؤشرات تدل على ان هذه الخطوة تسمح بامتصاص الفائض في العرض الذي يؤثر على الاسعار.

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المصدر : وكالات

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