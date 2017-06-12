اشارة جديدة للرجال .. ممنوع الجلوس بهذه الطريقة !!

أدخلت شركة النقل العام المملوكة للدولة “EMT” في العاصمة الإسبانية، علامة جديد تمنع الرجال من مباعدة الرجلين أثناء الجلوس في الحافلات التابعة للشركة.

وقالت الشركة التي تدير أكثر من 200 خط حافلات وتنقل أكثر من 400 مليون راكب سنويا، إن “مهمة الرمز الجديد، هي التذكير بالحاجة إلى الحفاظ على السلوك المدني واحترام المساحة التي تجمع الركاب على متن الحافلات”.

وقالت شركة “EMT” إن القرار اتخذ بعد التشاور مع مكتب المساواة بالمدينة، وردا على حملة أطلقتها مجموعة نسائية يطلق عليها اسم “Microcorrelatos Feministas” والتي تقدمت بطلب وقف الرجال عن “غزو الفضاء الشخصي”، حيث اجتاح هاشتاغ “#MadridSinManspreading” مواقع التواصل الاجتماعي، ما مكّن من جمع 11 ألف توقيع افتراضي على العريضة.

print

المصدر : وكالات