اشتباكات بين وحدات الحماية الكردية وقوات سوريا الديمقراطية في ريف الحسكة

تحدثت تنسيقيات المسلحين عن وقوع اشتباكات بين مسلحي ” وحدات الحماية الكردية” من جهة ومسلحي ” قوات الصناديد” التابعة لـ ” قوات سوريا الديمقراطية” من جهة أخرى قرب بلدة ” الجوادية” في ريف الحسكة الشمالي الشرقي.

وقد اندلعت الاشتباكات بين الطرفين عقب قيام حواجز ” الجوادية وحاجز معبده و رميلان ” باعتقال أكثر من 30 مسلحاً من ” الصناديد” واقتيادهم إلى ” معسكر كرزيرو”.

وتسود المنطقة حالة من التوتر في ظل استنفار متبادل وقيام مسلحي “الصناديد” باحتجاز باص لمسلحي “الوحدات الكردية” على طريق البترول قرب قرية ” خربة البير” في ريف بلدة ” رميلان” بريف الحسكة الشمالي الشرقي.

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المصدر : الاعلام الحربي