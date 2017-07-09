اشكال في بلدة دبعل ـ الضنية على خلفية ثأر بين عائلتين والجيش يتدخل

وقع إشكالًا قبل ظهر اليوم في بلدة دبعل في أعالي جرود الضنية، بين أشخاص من آل غريب وآخرين من آل فارس على خلفية ثأر قديم وقع بين العائلتين.

هذا، ويعمل الجيش على معالجة الاشكال، حيث أقام نقاطا وحواجز، وسير دوريات في البلدة ومحيطها بعد تعزيز إنتشاره فيها، إثر قيام المواطنين بقطع الطريق التي تربط دبعل ببلدة حوارة المجاورة، الأمر الذي دفع مواطنين علقوا داخل البلدة إلى مناشدة الجيش التدخل من أجل تسهيل خروجهم منها.

وتسود حاليا أجواء هدوء في البلدة، وسط مساع تبذلها فاعليات من البلدة والجوار لاحتواء الإشكال.

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المصدر : NBN