اصابات خطيرة ومواجهات بكافة احياء القدس المحتلة

اكد الهلال الاحمر الفلسطيني اصابة مواطن بجراح خطيرة بالعين نقل الى المستشفى الفرنسي للعلاج، واصابة اخرى بقنبلة غاز بالوجه تسببت بنزيف حاد نقلت الى المقاصد ثم الى مستشفى هداسا، اضافة الى عديد الاصابات بالرصاص المطاطي والغاز في كافة احياء وازقة القدس.

ويأتي ذلك بعد إنتفاضة المقدسيين عقب صلاة الجمعة خارج المسجد الاقصى رفضا للبوابات الالكترونية.

كما نقل الهلال 5 اصابات بكسور نتيجة الاعتداء بالهراوات على المصلين الى مستشفى المقاصد بالمدينة.

واعتدت قوات الاحتلال على المصلين في الشوارع في عدة نقاط منها في شارع صلاح الدين وباب العامود حيث الالاف يصلون وفي منطقة وادي الجوز وغيرها من الاحياء المقدسية، وسجلت عدة اصابات بالرصاص المطاطي والغاز، وتمنع قوات الاحتلال طواقم الاسعاف والهلال الاحمر والمتطوعين من الوصول الى المصابين وتقديم العلاج.

وحملت الاوساط الامنية الاسرائيلية المسؤولية الكاملة لاعضاء الكنيست العرب ورجال الدين في القدس المحتلة عن احداث العنف في البلدة القديمة واتهمتهم “بالتحريض” وتأجيج مشاعر المصلين من خلال مشاركتهم في صلاة الجمعة اليوم .

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المصدر : وكالات