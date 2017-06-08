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اصابة “المحيسني” أحد أبرز شرعيي “هيئة تحرير الشام”

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مصنف: الأخبار, الأخبار الرئيسية, شريط الأخبار, عربي, يحدث الان
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اصابة “المحيسني” أحد أبرز شرعيي “هيئة تحرير الشام”

أكدت تنسيقيات المسلّحين إصابة الإرهابي السعودي عبد الله المحيسني أحد أبرز “شرعيي”، “هيئة تحرير الشام” إثر تعرض سيارته لإطلاق نار قرب مدينة معرة النعمان في ريف إدلب الجنوبي.

فيما أكد “المحيسني” عبر قناته الرسمية على موقع “التلغرام” تعرضه للإصابة واصفاً إياها بـ”الخفيفة” خلال اشتباكات وقعت بين حاجزين تابعين لـ”هيئة تحرير الشام” و”فيلق الشام” لدى مروره في المنطقة بعد خلافات بين الطرفين.

وكانت “هيئة تحرير الشام” سيطرت على عدة مقرات لـ “فيلق الشام” في ريف إدلب الجنوبي من بينهم مقر “مركزية حماه” في قرية ركايا في ريف إدلب الجنوبي، واعتقلت عدداً من مسلحي “الفيلق”، دون مقاومة من “الفيلق”.

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المصدر : الاعلام الحربي

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