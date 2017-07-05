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اطلاق كوريا الشمالية صاروخا يوم استقلال أميركا ليس صدفة

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مصنف: الأخبار, الأخبار الرئيسية, دولي, شريط الأخبار, يحدث الان
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اطلاق كوريا الشمالية صاروخا يوم استقلال أميركا ليس صدفة

نشرت صحيفة “الديلي تلغراف” مقالا عن اختيار بيونغ يانغ يوم الاستقلال الأميركي لإطلاق صاروخ قادر على الوصول إلى ألاسكا ربما لم يكن مصادفة، تشاءلت فيه: “متى يجب إيقاف بيونغ يانغ؟”، وتجيب أن الانتظار لحين تصبح قادرة على شن هجوم صاروخي على الولايات المتحدة سيكون خطأ.
ورأت الصحيفة أن الطريق الأمثل لإيقاف كوريا الشمالية هو أن تضغط عليها الصين من أجل التخلي عن برنامجها النووي، مشيرة الى انه لم تكن الصين راغبة بلعب هذا الدور حتى الآن، حيث فضلت استخدام كوريا الشمالية كمنطقة عازلة بينها وبين كوريا الجنوبية الرأسمالية التي تحظى بدعم الولايات المتحدة.
واشارت الى انه حتى يزداد الوضع الدولي تعقيدا فقد عرض الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وساطة بلاده لحل المشكلة، وبذلك يزيد من نفوذ بلاده الدولي.

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المصدر : الديلي تلغراف

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