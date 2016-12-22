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اعادة فتح سوق الميلاد في برلين بعد اعتداء بشاحنة اوقع 12 قتيلا

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مصنف: الأخبار, الأخبار الرئيسية, دولي, شريط الأخبار, يحدث الان
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اعادة فتح سوق الميلاد في برلين بعد اعتداء بشاحنة اوقع 12 قتيلا

اعيد صباح اليوم فتح سوق الميلاد في برلين بعد اكثر من يومين على الاعتداء الذي شهده مساء الاثنين، حين سقط 12 قتيلا دهسا بشاحنة كما اعلنت الشركات المكلفة ادارته.

وقالت شركتا “شوستيلفبرفاند” و”ايه جي سيتي” في بيان، انه “رغم الاحداث المأساوية سيعود السوق الواقع في وسط برلين بعدما قامت الشرطة بتمشيط المكان”.

واوضحت ان “القرار اتخذ بتنسيق وثيق مع السلطات، مضيفة انه احتراما لذكرى الضحايا ستوقف الموسيقى والانارة، وسيتم وضع لوحتين تذكاريتين عن ارواح الضحايا بحسب البيان”، مضيفة ان “قرار اعادة فتح السوق لم يكن سهلا في مثل هذا الوضع”.

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المصدر : الوكالة الوطنية

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