اعتدى على زوجته بالضرب وسط الشارع في طرابلس .. وهذه الأسباب!

أشارت مصادر صحفية بأنّ المدعو مازن ح. اعتدى على زوجته بالضرب خارج المنزل (في الشارع)، مستخدماً حجراً كبيراً صوبه على رأسها قرب جبانة باب الرمل ـ طرابلس لأسباب عائلية، ونقلت إلى مستشفى المظلوم للمعالجة ووضعها غير مستقر.

وعلى إثر الحادث، صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة بيان جاء فيه: “الساعة 17,20 من تاريخ اليوم 2/2/2017 أوقفت شعبة المعلومات المدعو م. ح. (مواليد عام 1988 لبناني)، لقيامه بضرب زوجته ر. ا. (مواليد عام 1993 لبنانية) بحجر على رأسها في جبانة باب الرمل – طرابلس.

باستماعه، أفاد بأنّه وبسبب خلافات عائلية، حصل بينهما تلاسن كلامي تطور إلى تضارب، الامر الذي أدى به الى ضربها على رأسها بالحجر، ثم تركها في الجبانة وغادر متوجها الى رب عمله، فاخبره بالحادثة، الذي بدوره اتصل بالصليب الاحمر وعملوا على نقل الزوجة الى المستشفى بحالة حرجة، وهي الآن في قسم العناية المركزة.

وسلم الموقوف الى فصيلة باب الرمل في وحدة الدرك الإقليمي لاجراء التحقيق اللازم، بناء على اشارة القضاء المختص”.

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المصدر : NBN