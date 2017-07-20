اعتراض من الاساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية على المادة 33 من قانون السلسلة

عقد مجلس مندوبي رابطة الاساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية اجتماعا استثنائيا صباح اليوم، وذلك بعد اقرار مجلس النواب المادة 33 من قانون سلسلة الرتب والرواتب والتي تهدد التقديمات الاجتماعية لأفراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية ..

وبعد الاجتماع تم تفويض الهيئة التنفيذية باتخاذ الاجراءات التصعيدية المناسبة وصولا الى الاضراب المفتوح وذلك من أجل المطالبة بتعويض غلاء المعيشة لأفراد الهيئة التعليمية في الجامعة، ومن أجل استثناء صندوق التعاضد من تطبيق نص المادة 33 ..

وبناءً عليه، قررت الهيئة التنفيذية عقد مؤتمر صحفي عن الموضوع غداً في مقر رابطة الاساتذة ـ بئر حسن، في تمام الساعة الحادية عشرة قبل الظهر.

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المصدر : NBN