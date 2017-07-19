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اعتصام لسائقي ومالكي الشاحنات في الكويخات احتجاجا على منعهم من نقل البحص

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مصنف: الأخبار, الأخبار الرئيسية, شريط الأخبار, محلي, يحدث الان
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اعتصام لسائقي ومالكي الشاحنات في الكويخات احتجاجا على منعهم من نقل البحص

أفادت “الوكالة الوطنية للاعلام” عن بدأ عند حوالي التاسعة الا ربعا اعتصام لسائقي ومالكي الشاحنات في عكار في بلدة الكويخات، حيث احتشد عدد كبير من سيارات الشحن ورفعوا صناديقها الى جانب الطريق. وتجمع السائقون مناشدين وزير الداخلية للايعاز للقوى الأمنية بعدم منعهم من نقل مواد البحص من منطقة بيت جعفر الى عكار حيث تمنع القوى الأمنية الشاحنات الموجودة في بيت جعفر نقل البحص الى عكار.

وحذر المعتصمون من التصعيد ان لم يستجاب طلبقهم، ملوحين بقطع الطرق في مناطق لبنانية عدة.

وناشد رئيس اتحاد بلديات منطقة الشفت انطون عبود وزير الداخلية “للاسراع بمعالجة هذه القضية الانسانية لأنها تطال شريحة كبيرة من السائقين خصوصا انها مورد رزق لهم”. وطالب ب “السماح بفتح كسارات في عكار اسوة ببقية المناطق”. 

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المصدر : NBN

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