اعتقال مساعد البغدادي و14 عنصراً من “داعش” في الساحل الايسر من الموصل

أفاد مصدر أمني في محافظة نينوى، الثلاثاء، باعتقال مساعد زعيم تنظيم “داعش ابو بكر البغدادي” و14 عنصراً من التنظيم في الساحل الايسر من الموصل.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن “قوة من مكافحة الارهاب تمكنت بعملية نوعية، مساء اليوم، من اعتقال مساعد البغدادي ابو حارث المتيوتي و14 آخرين يعتبرون خلايا استخبارية يعتمد عليها التنظيم”، موضحاً أن “الاعتقال تم في حي البكر في الساحل الايسر من الموصل”.

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن “عملية الكشف عن المتيوتي جاءت من خلال معلومات ادلى بها سكان الحي عن موقع تواجده وعناصره في حي البكر”.

وتواصل القوات الأمنية المشتركة بمساندة طيران الجيش والتحالف الدولي عملية تحرير مدينة الموصل من قبضة “داعش”، وذلك بعد إعلان القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء حيدر العبادي انطلاق ساعة الصفر في (17 تشرين الأول 2016)، لتحرير نينوى.

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المصدر : NBN