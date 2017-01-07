اعتقال 5 أشخاص في تركيا بقضية اغتيال السفير الروسي

اعتقلت الشرطة التركية، اليوم السبت، خمسة أشخاص في إطار التحقيق في حادثة اغتيال السفير الروسي لدى تركيا، أندريه كارلوف”.

وأوضحت وكالة “الأناضول” التركية أن أربعة كانوا من زملاء قاتل السفير، بينما يتبع الخامس لتنظيم فتح الله غولن، وكان ناشطا فيه.

والجدير بالذكر أن الهجوم المسلح على السفير الروسي، أندريه كارلوف، وقع في أنقرة، يوم 19 كانون الأول/ديسمبر 2016، أثناء افتتاح معرض للصور هناك بعنوان “روسيا في عيون أتراك”، حينما أطلق القاتل عدة طلقات على السفير الروسي من الخلف، ما أسفر عن إصابة أندريه كارلوف بجروح قاتلة.

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المصدر : NBN