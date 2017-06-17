افتتاح بطولة كأس القارات في مدينة بطرسبورغ الروسية

افتتحت مراسم حفل بطولة كأس القارات 2017، اليوم السبت، على ملعب كريستوفسكي في مدينة سان بطرسبورغ الروسية. بحضور الجماهير الروسية والعالمية.

وبدأ الحفل الإفتتاح بلوحات فنية مختلفة تحدث عن التاريخ الروسي العريق، بالإضافة الى مختلف العصور التي مرت بها روسيا في تاريخها. كما تخلل اللقاء عرض “باليه” راقص رسم خلاله الراقصون جمال روسيا وثقافتها.

وكما تضمن الافتتاح حقل استعراض مهارات لبعض لاعبي كرة القدم في الفري ستايل كما احيا الحفل بعض المطربين الروس و دي جي سماش،مدة حفل الافتتاح 20 دقيقة كما تم عرض الملاعب المشاركة في البطولة بالاضافة للمنتخبات المشاركة في البطولة.

يذكر بأن روسيا سوف تحتضن كأس القارات 2017، في الفترة الممتدة بين 17 يونيو/ حزيران و 2 يوليو/ تموز.

حيث ستجري مباريات البطولة بمشاركة 8 منتخبات وزعت على مجموعتين، ضمت الأولى: روسيا، ونيوزيلاندا، والبرتغال، والمكسيك. والثانية: الكاميرون، وتشيلي، وأستراليا، وألمانيا.

وسوف يقام ما مجموعه 16 مباراة لتحديد بطل القارات في أربع مدن روسية وهي موسكو، وسوتشي، وقازان، وسان بطرسبورغ.

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المصدر : NBN