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اقتتال بين مسلحي “داعش” في تلعفر ـ العراق

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مصنف: الأخبار, الأخبار الرئيسية, شريط الأخبار, عربي, يحدث الان
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اقتتال بين مسلحي “داعش” في تلعفر ـ العراق

ذكرت مصادر عراقية محلية أن اشتباكا اندلع، اليوم الجمعة، بين عناصر من تنظيم “داعش” داخل مسجد في مدينة تلعفر التابعة لمحافظة نينوى.

ونقل موقع “السومرية نيوز” عن المصادر قولها إن 4 من مسلحي التنظيم سقطوا بين قتيل وجريح خلال الاشتباك وسط حالة من الفوضى والإرباك، لافتا إلى أن التنظيم شن اعتقالات في صفوف مسلحيه لمنع تطور الأحداث.

وأشارت تقارير نشرت، الأربعاء، إلى أن المسلحين الأجانب في “داعش” أعلنوا مدينة تلعفر “ولاية مستقلة” عن “دولة الخلافة”.

وقالت المصادر إن خلافا تطور بين مسلحي التنظيم بسبب هذا الأمر، قبل أن يتحول إلى قتال داخل المسجد انتهى بسقوط قتلى.

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المصدر : وكالات

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