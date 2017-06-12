الآليات الإسرائيلية تتوغل بشكل محدود جنوبي قطاع غزة

أفادت وكالة “سبوتنيك” ان الآليات العسكرية الإسرائيلية توغلت بشكل محدود في أراضي الفلسطينين بالقرب من الشريط الحدودي الفاصل جنوبي قطاع غزة.

وذكرت ان “عدداً من الدبابات والجرافات الإسرائيلية توغلت في الأراضي الزراعية شرقي منطقة القرارة بمدينة خان يونس جنوبي القطاع، وسط أعمال تجريف وإطلاق نار”.

وأشارت إلى أن “الجرافات الإسرائيلية قامت بوضع سواتر ترابية في محيط المنطقة، وسط إطلاق نار من الجنود الإسرائيليين، وتحليق مكثف للطيران الإسرائيلي في أجواء جنوب قطاع غزة”.

وتشهد المناطق الحدودية في قطاع غزة توغلاً إسرائيلياً شبه دائم، واستهدافا للأراضي الزراعية ومنازل الفلسطينيين في المناطق المجاورة للحدود.