الأحد أول أيام عيد الفطر في هذه الدول العربية والإسلامية

أعلن في عدد من الدول العربية والإسلامية اليوم السبت ثبوتُ شهر شوال، وأن غدا الأحد أول أيام عيد الفطر المبارك.

ففي قطر أعلنت لجنة تحري رؤية الهلال بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أن يوم غد الأحد هو غرة شهر شوال وأول أيام عيد الفطر المبارك.

وفي السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين والكويت ثبتت اليوم رؤية هلال العيد، لكن رؤية هلال شوال تعذرت في سلطنة عمان وسيكون الاثنين أول أيام عيد الفطر فيها.

كما أعلن مفتي الديار الفلسطينية أن الأحد أول أيام العيد في الأراضي الفلسطينية. وفي العراق، أعلن ديوان الوقف السني أن غدا الأحد أول أيام العيد في البلاد. وكذلك أعلن الأردن.

كذلك أعلن القاضي الشرعي الاول في دمشق أن يوم غد الاحد أول أيام عيد الفطر السعيد.

ويحل عيد الفطر غدا الأحد في ماليزيا وتركيا حيث أعرب رئيس هيئة الشؤون الدينية التركية محمد غورماز عن أمنياته بأن يجلب عيد الفطر السلام والرحمة والاطمئنان لبلاده، وللعالم الإسلامي والإنسانية جمعاء.

print

المصدر : NBN