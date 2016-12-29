الأرجنتيني كارلوس تيفيز ينتقل إلى شنغهاي شنهوا الصيني

أعلن نادي شنغهاي شنهوا الصيني عن إتمام تعاقده مع المهاجم الأرجنتيني كارلوس تيفيز قادماً من بوكا جونيورز في صفقة قياسية جديدة .
ووقع تيفيز مع شنغهاي شنهوا على عقد يمتد لموسمين وبراتب سنوي يصل إلى 35 مليون يورو ، ما يجعل المهاجم الأرجنتيني اللاعب الأعلى أجراً في العالم .
ولم يعلن أي من شنغهاي شنهوا أو بوكا جونيورز عن قيمة صفقة نقل اللاعب البالغ 32 عاماً لكن الصحافة الأرجنتينية قدرتها في 9.5 مليون يورو .
وسينضم كارلوس تيفيز إلى معسكر الفريق الصيني تحت قيادة المدرب الأوروغوياني غوستافو بويت بعد خضوعه للفحوصات الطبية الاعتيادية .
المصدر : NBN