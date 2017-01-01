الأرصاد الجوية: درجات الحرارة باردة اليوم والطقس متقلب بالأيام المقبلة

أعلنت مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أنه “ما زال المنخفض الجوّي المصحوب بكتل هوائية باردة والمتمركز فوق جنوب تركيا يؤثرعلى الحوض الشرقي للمتوسط مما يؤدي الى طقس متقلب خلال الأيام المقبلة، فيوم الأحد غائم جزئياً الى غائم مع درجات حرارة صباحيّة باردة وبقاء خطر تكوّن الجليد على الطرقات الجبليّة والداخليّة، كما تتساقط بعض الأمطار والثلوج على ارتفاع 1100م من حينٍ الى آخر يتخلّلها انفراجات واسعة”.

ولفتت المصلحة الى أن “يوم الاثنين غائم جزئياً إلى غائم مع رياح ناشطة دون تعديل يُذكر بدرجات الحرارة وتساقط أمطار، تشتدّ غزارتها بعد الظهر مع برق ورعد، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1100م وما فوق ويتدنى مستوى تساقطها ل1000م ليلاً، أما الثلاثاء فغائم مع أمطار وثلوج على ارتفاع 900 وما فوق صباحاً، يتخلّلها انفراجات بعد الظهر دون تعديل درجات الحرارة”.

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المصدر : NBN