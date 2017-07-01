الأركان الكازاخستانية تؤكد عدم إجراء اي مفاوضات حول إرسال قوات إلى سوريا

أكد القائم بأعمال رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الكازاخستانية، عادل بيك الدابيرغينوف، أن كازاخستان لا تجري أي مفاوضات حول إرسال عسكريين كازاخستانيين إلى سوريا.

وفي حديث لوكالة “سبوتنيك”الروسية اشار الدابيرغينوف إلى انه “بعد النظر في الطلب الخاص بمقترح روسيا حول إرسال عسكريين كازاخستانيين إلى سوريا، ننوه بأن وزارة الخارجية الكازاخستانية قد قدمت تعليقا رسميا بهذا الخصوص. وتتمسك وزارة دفاع جمهورية كازاخستان بالموقف الذي تم الإعلان عنه في البيان الرسمي لوزارة الخارجية الكازاخستانية”.

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المصدر : وكالات