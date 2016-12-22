الأسد يستقبل جابر انصاري: تحرير حلب انتصار لكل من يسهم في محاربة الإرهاب

إلتقى الرئيس السوري بشار الأسد مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون العربية والأفريقية حسين جابر الانصاري والوفد المرافق له، صباح اليوم، حيث تناولوا آخر التطورات والمستجدات الإقليمية والدولية، ووضع أنصاري الأسد في صورة الجهود الدبلوماسية المبذولة للمساعدة في إنهاء الحرب الإرهابية المفروضة على الشعب السوري، وخاصة ما يتعلق بالاجتماع الثلاثي الذي عقد مؤخراً في موسكو وضم إيران و روسيا و تركيا.

وأكّد الطرفين على أهمية الانتصار الذي تحقق مؤخراً في حلب كخطوة أساسية في طريق القضاء على الإرهاب في كامل الأراضي السورية وتوفير الظروف الملائمة لإيجاد حل ينهي الحرب، وشدد الأسد على أن تحرير حلب من الإرهاب ليس انتصاراً لسورية فقط بل لكل من يسهم فعلياً في محاربة الإرهاب وخاصة لإيران وروسيا، وهو في الوقت ذاته انتكاسة لكل الدول المعادية للشعب السوري والتي استخدمت الإرهاب كوسيلة لتحقيق مصالحها.

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المصدر : رئاسة الجمهورية السورية