الأمم المتحدة:على المجتمع الدولي زيادة التمويل لمواجهة الكوليرا في اليمن

دعت الأمم المتحدة، المجتمع الدولي إلى “المسارعة بتقديم 2.1 مليار دولار لتغطية تكاليف أنشطتها الإنسانية في اليمن، وزيادة التمويل لوقف تفشي وباء الكوليرا في اليمن”، مشيرةً إلى أن “عدد الحالات المشتبه في إصابتها بالكوليرا وصلت إلى 102 ألف حالة، نصفها لدى الأطفال من بينها 789 حالة وفاة في 9 محافظات من أصل 22 محافظة في اليمن”.

ولفتت إلى أنه “تم تدمير المنظومة الصحية في اليمن تقريبا بعد أكثر من عامين من الصراع.. إن نصف المراكز الصحية في البلاد لا تعمل بكامل طاقتها، والأدوية والمستلزمات الطبية تدخل البلد بثلث المعدل الذي كانت عليه قبل اندلاع الحرب في آذار 2015، ولم يحصل العاملون في مجال الصحة والصرف الصحي على رواتبهم منذ أكثر من ثمانية أشهر”، مشيرةً إلى أن “منظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونيسيف”، ومنظمة الصحة العالمية وشركاؤها، تمكنوا من الوصول إلى ما يقرب من 3.5 مليون شخص في جميع أنحاء البلاد عن طريق تطهير محطات تعبئة ناقلات المياه، ومياه الشرب بالكلور، واستعادة محطات معالجة المياه، وإصلاح شبكات إمدادات المياه، وتوفير المياه المنزلية وتوزيع أدوات النظافة الصحية”.

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المصدر : وكالات