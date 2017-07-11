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الأمم المتحدة: عدد المحاصرين في الرقة السورية قد يصل لحوالي 50 ألفا

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مصنف: الأخبار, الأخبار الرئيسية, شريط الأخبار, عربي, يحدث الان
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الأمم المتحدة: عدد المحاصرين في الرقة السورية قد يصل لحوالي 50 ألفا

أعلنت المفوضيّة السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أنّ “تقديرات أعداد المحاصرين في مدينة الرقة، قد يصل إلى حوالي 50 ألفاً، رغم أنّ الأرقام قد تكون أكبر من ذلك بسبب صعوبة التحقّق”.
ولفتت المنظمة الدولية في بيان، إلى أنّها “استكملت إيصال الدفعة الأولى من المساعدات الإنسانية إلى القامشلي في محافظة الحسكة شمال شرقي سوريا”، مشيرةً إلى أنّ “فتح طريق حلب – منبج كان له وقع إيجابي على قدرة المنظمة على تقديم المساعدات لأكثر من 190000 نازح من الرقة”، مذكّرةً أنّ “إيصال المساعدات خلال العامين الأخيرين، عندما كانت طريق حلب – منبج لا تزال مغلقة، كان يتمّ عبر الجو، ما كان يعتبر مكلفاً ومحدوداً في إمكانيّات تقديم المساعدة”.

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المصدر : وكالات

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