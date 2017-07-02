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الأمم المتحدة: مقتل 415 مدنيا عراقيا خلال شهر حزيران

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مصنف: الأخبار, الأخبار الرئيسية, شريط الأخبار, عربي
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الأمم المتحدة: مقتل 415 مدنيا عراقيا خلال شهر حزيران

اعلنت بعثة الأمم المتحدة في العراق “يونامي” مقتل 415 مدنيًا وإصابة 300 آخرين، إثر أعمال الإرهاب والعنف والنزاع المسلح، خلال شهر حزيران الماضي.

واشارت الى أن “محافظة نينوى كانت الأكثر تضرراً، بمقتل 289 مدنيا وإصابة 93 آخرين، تليها العاصمة بغداد، بـ22 قتيلاً و88 جريحاً، ثم محافظة صلاح الدين بـ31 قتيلا و34 جريحا”.

ودعت لـ”ضرورة حماية المدنيين العالقين في مناطق الصراع المسلح”، لافتة الى أن “الأمم المتحدة تُولي أهمية بالغة لسلامة المدنيين العالقين في الأحياء القديمة لمدينة الموصل، التي تشهد قرب نهاية تنظيم داعش الإرهابي، بعد أن أطبقت عليه القوات العراقية”.

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المصدر : NBN

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