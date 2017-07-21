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الأمن الإسرائيلي يحمل أعضاء الكنيست العرب مسؤولية مواجهات الأقصى

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مصنف: الأخبار, الأخبار الرئيسية, شريط الأخبار, عربي, يحدث الان
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الأمن الإسرائيلي يحمل أعضاء الكنيست العرب مسؤولية مواجهات الأقصى

حملت جهات أمنية إسرائيلية الجمعة أعضاء الكنيست العرب ورجال الدين في الداخل الفلسطيني المحتل عام 1948 مسؤولية المواجهات التي يشهدها المسجد الأقصى في القدس المحتلة.

ونقلت القناة العبرية العاشرة عن محافل أمنية زعمها أن “أعضاء الكنيست العرب يقومون بدور تحريضي ويهيج مشاعر المسلمين بالأقصى بدلاً من تهدئتهم ويحرضونهم على ما أسموه بالعنف وسفك الدماء”.

ويشهد محيط أبواب البلدة القديمة من القدس مواجهات اندلعت بعد صلاة الجمعة حيث يرشق شبان عناصر الشرطة بالحجارة والتي ترد عبر قنابل الغاز والرصاص المطاطي.

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المصدر : وكالة صفا القلسطينية

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