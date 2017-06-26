الأمن الروسي: انتحاري مترو بطرسبورغ ومساعدوه استخدموا رسائل “تليغرام” في العمل الإرهابي

أعلنت هيئة الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم الاثنين، أن الإرهابيين والمشرف من الخارج على أعمالهم استخدموا ميسنجر “تلغرام” في كل مراحل إعداد وتنفيذ الأعمال الإرهابية على الأراضي الروسية وتحديداً في مترو بطرسبورغ.

وأفادت هيئة الأمن الروسي في بيان: ” سجلت الهيئة خلال عمليات بحث والكشف عن خلايا لمنظمات إرهابية دولية، استخدام أعضاء هذه الجماعات للرسائل الفورية للاتصالات السرية فيما بينهم وبين المشرفين عليهم بالخارج”.

وأضافت: ” خلال عمليات بحث وتحقيق بالهجوم الإرهابي الذي وقع 3 نيسان/أبريل، بمترو سان بطرسبرج، جهاز الأمن الروسي حصل على معلومات موثوق بها تشير باستخدام الانتحاري و معاونيه والمشرفين عليه بالخارج رسائل تليغرام في جميع مراحل التنظيم والإعداد لهذا العمل الإرهابي لإخفاء النوايا الإجرامية”.

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المصدر : NBN