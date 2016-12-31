الأمن العام:توقيف سوري لانتمائه لتنظيم ارهابي والتخطيط لعملية انتحارية

أعلنت المديرية العامة للأمن العام انها “في إطار متابعة نشاطات المجموعات الارهابية والخلايا النائمة التابعة لها، وبنتيجة عملية رصد دقيقة، أوقفت بناءً لإشارة النيابة العامة المختصة المدعو (خ.م)من الجنسية السورية لإنتمائه لىتنظيم ارهابي. بنتيجة التحقيق معه، إعترف بإنتمائه الى تنظيم ارهابي، ونشاطه في مجال تجنيد الاشخاص وتنسيق عملية نقلهم الى سوريا للقتال في صفوف التنظيم، وانه كان بصدد التحضير لتنفيذ عمل انتحاري في لبنان بتكليف من الارهابي اللبناني (ع.ح) الملقب أبو بصير وأبو هاجر اللبناني. بعد انتهاء التحقيق معه احيل الى القضاء المختص، والعمل جارٍ لتوقيف باقي الاشخاص المتورطين”.

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المصدر : NBN