الأمن العام: توقيف سوري لانتمائه الى تنظيم ارهابي

صدر عن المديرية العامة للامن العام البيان الاتي:

“في إطار متابعة نشاطات المجموعات الارهابية والخلايا النائمة التابعة لها، وبنتيجة عملية رصد دقيقة، أوقفت المديرية العامة للأمن العام بناء لإشارة النيابة العامة المختصة المدعو (ن.ج) من الجنسية السورية لانتمائه الى تنظيم ارهابي.

بنتيجة التحقيق معه، إعترف بما نسب إليه وأنه شارك مع آخرين ضمن مجموعات ارهابية مسلحة بمهاجمة مراكز وحواجز الجيش اللبناني في عرسال، مما ادى الى استشهاد وجرح عسكريين وخطف آخرين.

بعد انتهاء التحقيق معه أحيل الى القضاء المختص، والعمل جار لتوقيف باقي الاشخاص المتورطين.

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المصدر : الوكالة الوطنية