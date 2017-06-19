الأمن العام: توقيف لبناني لإنتمائه الى تنظيم إرهابي وتحضيره لتنفيذ عمل انتحاري

أصدرت المديرية العامة للأمن العام البيان الاتي:

” في إطار متابعة نشاطات المجموعات الارهابية ورصد خلاياها النائمة في لبنان، وبناء لإشارة النيابة العامة المختصة، اوقفت المديرية العامة للأمن العام اللبناني (أ.أ) لإنتمائه الى تنظيم إرهابي وتحضيره لتنفيذ عمل أمني في لبنان.

بالتحقيق معه، إعترف بما نسب إليه، وبأنه انتمى بداية الى تنظيم جبهة النصرة وتابع دورة عسكرية على يد الارهابي اسامة منصور وانتمى لمجموعته وشارك في احداث طرابلس. بعد انتهاء معركة طرابلس تواصل صاحب العلاقة مع الارهابي اسامة منصور حيث اعلمه انه زكاه لتنفيذ عملية إنتحارية وطلب اليه الاستعداد بانتظار تحديد الهدف واستلام حزام ناسف فوافق على ذلك.

اضاف البيان :” على اثر ذلك بدأ يتصفح مواقع التواصل الاجتماعي وتعرف على عدد من الارهابيين من تنظيم داعش فقدم البيعة للتنظيم المذكور عبر الانترنت امام القيادي ابو امينة السوري وتم تحضيره نفسيا لتنفيذ عملية انتحارية الا ان توقيفه حال دون ذلك”.

بعد إنتهاء التحقيق معه، أحيل الى القضاء المختص والعمل جار لتوقيف باقي المتورطين”.

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المصدر : الوكالة الوطنية للاعلام