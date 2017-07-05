الأمن العام يفكك شبكة تجنيد مقاتلين لصالح تنظيم إرهابي ويوقف أعضائها

في إطار متابعة المجموعات الإرهابية ورصد خلاياها النائمة في لبنان ، أوقفت المديرية العامة للأمن العام بناءً لإشارة النيابة العامة المختصة كلاً من السوريين (ب.م.س) ، (خ.م.س) ، (م.ع.ز) و ( ي.ع.ز ) لإنتمائهم إلى تنظيم داعش الإرهابي.

بالتحقيق معهم ، إعترفوا بما نسب إليهم ، وبأن الأول أرسل زوجته إلى سوريا للإلتحاق بذويها المنتمين إلى التنظيم المذكور وقدّم البيعة أمام شقيقها محمد ( مسؤول عسكري في الرقة ) الذي ربطه بمسؤول مكتب الهجرة في الرقة المدعو ابو عمر الشامي ، فتواصل مع الأخير بمساعدة من شقيقه خالد( موقوف لدينا ) وحاول المغادرة أكثر من مرة إلى سوريا برفقة شقيق زوجته سليمان ( موقوف لدينا ) إلا أن الأمور كانت تتعثر بشكل دائم بسبب عدم توفر طريق آمن للتهريب.

على ضوء ذلك قرّرا بالتواطؤ مع الموقوفين الثلاثة الآخرين تشكيل شبكة تعمل في الداخل اللبناني لصالح تنظيم داعش الإرهابي عبر تجنيد شبان صغار السن ( سوريّون ولبنانيّون ) بهدف تشكيل خلايا تابعة لتنظيم داعش الإرهابي بأكبر عدد ممكن من الأشخاص وتنفيذ أعمال أمنية لصالح التنظيم المذكور داخل الأراضي اللبنانية.

وبالفعل باشروا نشاطهم في هذا الإطار وتمكنوا من تجنيد عدد من الفتية عبر إستقطابهم تحت ستار تشكيل فريق لكرة القدم وبعض النشاطات الرياضية التي كانت تتخللها دروس دينية تتمحور حول أفكار تنظيم داعش الإرهابي.

بعد إنتهاء التحقيق معهم، أحيلوا إلى القضاء المختص والعمل جار لتوقيف باقي المتورطين.

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المصدر : موقع الامن العام اللبناني