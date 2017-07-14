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الأمن العام يوقف 3 لبنانيين لإنتمائهم إلى تنظيم “داعش” ومحاولتهم المغادرة للإلتحاق بصفوفه

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مصنف: الأخبار, الأخبار الرئيسية, شريط الأخبار, محلي, يحدث الان
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الأمن العام يوقف 3 لبنانيين لإنتمائهم إلى تنظيم “داعش” ومحاولتهم المغادرة للإلتحاق بصفوفه

اعلنت المديرية العامة للأمن العام في بيان لها انه و ” في إطار متابعة نشاطات المجموعات الارهابية، ومكافحة وتفكيك شبكات التجنيد والتهريب التي تعمل لصالحها، وبناء لإشارة النيابة العامة المختصة أوقفت المديرية العامة للأمن العام كلا من اللبنانيين ( ب.ع.غ)، ( ع.م.ع) و ( أ.ع.غ) لإنتمائهم إلى تنظيم إرهابي.”.
وتابع البيان ان الموقوفين اعترفوا بالتحقيق معهم بتأييدهم لتنظيم “داعش” الارهابي، ونشرهم اخباره عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتواصلهم مع مسؤول التنسيق في التنظيم المذكور في الرقة بغية الانتقال الى سوريا والالتحاق به والقتال ضمن صفوفه.
وبعد انتهاء التحقيق معهم أحيلوا إلى القضاء المختص والعمل جار لتوقيف باقي الاشخاص المتورطين.

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المصدر : NBN

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