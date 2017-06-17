الأهلي المصري ينسحب من كأس العالم لليد في قطر

أعلن النادي الأهلي المصري، امس الجمعة، اعتذاره عن عدم المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية لكرة اليد، التي تستضيفها قطر في آب/أغسطس (آب) المقبل، بسبب المقاطعة القائمة بين البلدين.

وقطعت مصر والسعودية والإمارات والبحرين العلاقات الدبلوماسية مع قطر الأسبوع الماضي، لدعمها للإرهابن والتدخل في سياسات الدول الأخرى.

ونقل موقع النادي الإلكتروني عن مديره التنفيذي شيرين شمس قوله: “مجلس إدارة النادي برئاسة المهندس محمود طاهر قرر الاعتذار عن عدم المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية لكرة اليد التي تستضيفها قطر خلال الفترة من 25 إلى 28 آب/أغسطس المقبل”.

وأكد شمس أن “الاعتذار يأتي تضامناً مع اتجاه الدولة ومع قرار المقاطعة المصرية لقطر وبعد مقاطعة الأهلي لشبكة beIN SPORTS الرياضية ومنعها من دخوله مقراته”.

وتأهل الأهلي لبطولة كأس العالم بعد فوزه على منافسه المحلي الزمالك في كأس السوبر الأفريقي، التي أقيمت بمدينة أغادير المغربية في أبريل (نيسان) الماضي.

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المصدر : NBN