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الإستيقاظ بطريقة مفاجئة يسبب الموت!

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مصنف: منوعات, منوعات الرئيسية
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الإستيقاظ بطريقة مفاجئة يسبب الموت!

إياكم أن توقظوا شخص نائم بسرعة او بطريقة مفاجئة .. لأن ذلك ممكن أن يؤدي الى اصابة الشخص بسكتة قلبية .. وبالتالي ترتفع نسبة وفاته في نلك اللحظة ..

فقد أثبتت الدراسات أن ازعاج الانسان خلال نومه أو حتى محاولة إيقاظه بشكل متواصل، قد يسبب له أضرار دماغية خطيرة ..

 

فالجسم أثتاء النوم يفرز مادة أثيرية، تخرج من مسامات الجسم، وتعود الى الجسم مباشرة عند الاستيقاظ .. فإذا استيقظ الانسان بهدوء، تعود المادة الأثيرية الى الجسم دون ازعاج.
بينما اذا شعرت بالضيق والتوتر أثناء الاستيقاظ، فإن المادة الأثيرية تعود بسرعة الى الجسم، الأمر الذي يؤدي الى ارتفاع نسبة اصابته بالسكتة الدماغية ..

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المصدر : NBN

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