الإسلاميون المتشددون يعملون على تأسيس دولة الخلافة جنوب آسيا

نشرت صحيفة “الفايننشال تايمز” مقالاً يتناول نقل المتشددين الإسلاميين لأنشطتهم إلى جنوب شرق آسيا، اشارت فيه الى ان “الإسلاميين المتشددين يعملون على تحقيق حلمهم بتأسيس دولة الخلافة في جنوب شرق آسيا.”

واوضحت أن “كل يوم يمر مع استمرار الحصار الدموي الطويل لمدينة ماراوي جنوب الفلبين، يعتبر إشارة تحذيرية من ازدياد نفوذهم”، مشيرة الى أن “ما نراه اليوم هو تحرك على نطاق واسع لتجنيد مقاتلين من المنطقة”.

ولفتت الى أن “عدد المسلمين في جنوب شرق آسيا أكبر بكثير من الموجودين في العالم العربي”، مضيفة أن مواطني جنوب شرق آسيا يبلغ عددهم 250 مليون شخص وعدد كبير منهم من المسلمين”.

واشارت الى إن “هناك تقارير استخباراتية تفيد بأنه في 18 آيار كان هناك مخطط من قبل المتشددين بوضع يدهم على ماروي ورفع علم تنظيم “داعش” هناك”، لافتة الى ان أن ازدياد اهتمام تنظيم “داعش” بجنوب شرق آسيا بدأ العام الماضي عندما أطلقت مجموعة أطلقت على نفسها اسم أميرها اسنلون هابليون، وشاركت مع مجموعة أبو سياف في القتال في مارواي”.

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المصدر : وكالات