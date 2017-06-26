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الإفراج عن سجين “القرن” في الولايات المتحدة

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مصنف: الأخبار, الأخبار الرئيسية, دولي, شريط الأخبار, يحدث الان
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الإفراج عن سجين “القرن” في الولايات المتحدة

أفرجت السلطات الأميركية عن أقدم سجين في سجن اتحادي بالولايات المتحدة إذ بلغ من العمر مئة عام.

والسجين جون فرانسيزي نائب زعيم عائلة كولومبو إحدى أشهر عصابات الجريمة المنظمة في نيويورك من مستشفي سجن في ولاية ماساتشوستس الأميركية بعد أن أنهى مدة عقوبته.

وذكرت صحيفة نيوزداي أن فرانسيزي دخل السجن وخرج منه أغلب فترات حياته وأن مكتب السجون الأميركية منحه إطلاق سراح مشروط ست مرات على الأقل.

وكان أحدث حكم بالسجن صدر بحقه وهو في سن الثالثة والتسعين في عام 2010 لإدانته بالضلوع في مؤامرة ابتزاز ضد ملاه للتعري في نيويورك.

وبرأت محاكم ساحة فرانسيزي من عدة جرائم قتل تعود لعقود وفقا لما ذكرته نيوزداي لكن حكما بالسجن لمدة 50 عاما صدر بحقه في عام 1967 لتورطه في مؤامرة للسطو على مصرف. وتم الإفراج عنه قبل أن يكمل سنوات عقوبته في تلك القضية بكثير.

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المصدر : NBN

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