الاحتلال الاسرائيلي يحشد المتطرفين اليهود لاقتحام المسجد الاقصى غدا

دعا وزير الزراعة لكيان العدو الاسرائيلي “أوري أرائيل” المتطرفين اليهود للاشتراك في مسيرة اقتحام كبيرة للأقصى صباح الخميس المقبل.

وجاء في نداء مصور نشره أرائيل على صفحته على فيسبوك يدعو الإسرائيليين إلى الاشتراك في الاقتحام في تمام الساعة الثامنة والنصف من صباح الخميس القادم عبر باب المغاربة.

وقال أرائيل إن الاقتحام يأتي في الذكرى السنوية لمقتل المستوطنة “هيليل أرائيل” والتي قتلها مهاجم فلسطيني بمنزلها بإحدى مستوطنات الخليل قبل حوالي العام.

وأطلق “أرائيل” على باب المغاربة “باب هيليل” وذلك تعبيراً عن نيته إطلاق هذا الاسم على هذا الباب.

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المصدر : صفا