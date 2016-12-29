الاحتلال يصادق على إقامة مبنى استيطاني بسلوان

صادقت ما تسمى “لجنة التخطيط والبناء” التابعة لبلدية الاحتلال الإسرائيلي في القدس المحتلة الأربعاء، على بناء مبنى مؤلف من ثلاث طبقات في قلب بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك.

وبحسب الإذاعة الإسرائيلية العامة، فإن جمعية “عطيريت كوهانيم ” اليمينية قدمت الخطة لإقامة هذا المبنى، والتي تعلن أن هدف نشاطها هو تهويد البلدة القديمة ومحيطها.

وأشارت إلى أن سلطات الاحتلال كانت أجلت المصادقة على هذا المخطط عدة مرات في السنوات الماضية بسبب ضغوط سياسية دولية.

وستؤدي المصادقة على بناء المبنى في قلب سلوان إلى توسيع البؤرة الاستيطانية في هذا المكان، حيث أن الأرض التي سيبنى عليها هذا المبنى هي بملكية فلسطينية يعتبرها الاحتلال بأنها “أملاك غائبين”، فصادرها وسربها إلى الجمعية الاستيطانية.

وكان رئيس “لجنة التخطيط والبناء” في القدس مئير ترجمان أعلن مطلع الأسبوع الحالي أن اللجنة ستصادق على بناء 5600 وحدة سكنية جديدة في مستوطنات القدس، ردًا على قرار مجلس الأمن الدولي الجمعة الماضي، بإدانة الاستيطان وتأكيد عدم شرعيته.

ولكن اللجنة قررت الأربعاء تأجيل المصادقة على خطة لبناء 400 وحدة استيطانية في مستوطنتي “رمات شلومو” و”راموت” في القدس.

وبحسب القناة التلفزيونية الإسرائيلية الثانية، فإن تجميد المصادقة على البناء جاء بناءً على طلب رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، لتجنب “منح وزير الخارجية الأميركية جون كيري ذخيرة قبيل خطابه.