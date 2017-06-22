الاحتلال يُقر بدقة اصابة الصواريخ الايرانية لأهدافها في سوريا

نشر المتحدث باسم جيش الاحتلال ‏الاسرائيلي افيخاي ادرعي على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” مقتطفات من خطاب للجنرال هرتزي هاليفي، رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية الاسرائيلية في مؤتمر هرتسليا قال فيه: “‏ان إيران أطلقت هذا الأسبوع صاروخ أرض -أرض دقيق باتجاه أهداف لداعش في سوريا، وقد تلقى داعش ضربات موجعة.

واضاف إنه “‏لا يمكن لإسرائيل أن تبقى غير مبالية تجاه تطوير الوسائل القتالية الدقيقة ضدّها”، ‏مشيراً الى انه في السنة الأخيرة، تعمل إيران لإقامة صناعات عسكرية بما يشمل القدرة على تصنيع صواريخ أرض أرض دقيقة.

كما أكد ان إيران والمحور الشيعي هما تهديد مركزي على استقرار المنطقة له عوارض عالمية وخطر مركزي لإسرائيل”.

واتهم المسؤول الإسرائيلي إيران بأنها هي مصدر الوسائل القتالية الأكبر للمنظمات الإرهابية في المنطقة وممكن في العالم، وهي تبذل جهوداً وموارد في الأبحاث لصالح المنظمات الإرهابية” حسب تعبيره.

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المصدر : NBN